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Jandarma traktörlere reflektör takıyor

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019
Jandarma traktörlere reflektör takıyor
NİĞDE'DE başlatılan "Römorkuna tak reflektör, hem görünür ol hem gör reflektör takıyorum" adlı projenin uygulanması tüm hızıyla sürüyor. Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik kazalarında etkili olan traktörlerin kazaya karışma oranını daha da aza indirmek çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Proje kapsamda patates tarımının yüksek oranda yapıldığı merkeze bağlı Konaklı ilçesine giden jandarma trafik ekipleri traktörlerin arkasına gece görünürlüğü artırmak amacıyla reflektör taktı. Jandarma trafik ekiplerinin amacı reflektörsüz traktör kalmayıncaya kadar projeyi sürdürmek.
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Jandarma traktörlere reflektör takıyor
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