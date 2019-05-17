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Kalbi duran kadın hayata döndürüldü

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Kalbi duran kadın hayata döndürüldü
ALMANYA'DAN ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen Yeter Kırıcı, kalp krizi geçirdi. Kalbi durmuş olarak hastaneye kaldırılan Kırıcı, 35 dakika süren müdahaleyle hayata döndürüldü. Almanya'dan Kahramanmaraş'a gelen 44 yaşındaki Yeter Kırıcı, otobüse binerek Adana'ya doğru yola çıktı. Adana'ya ulaştığında mide ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye götürüldü. Burada bilincini kaybeden Kırıcı'ya yapılan tetkiklerin ardından kalp krizi geçirdiği ve ileri seviyede ritm bozukluğu olduğu saptandı. Kırıcı daha sonra hastaneye sevk edildi. Kritik dakikaların başladığı bu anlarda Kırıcı'nın kalbi durdu. Bunun üzerine şok uygulamasıyla hastanede kalbi yeniden çalıştırılan Kırıcı'nın kalp ritmi kontrol altına alınarak acil şekilde anjiyografi işlemine alındı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Şükrü Karaca tarafından tıkalı olduğu tespit edilen 2 damarına müdahale edildi.
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Kalbi duran kadın hayata döndürüldü
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