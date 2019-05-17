Kazcı kardeşler engelleri aştı

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi iki vatandaşa daha akülü arabasını teslim etti. Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Altınova Mahallesi'nde yaşayan Bilal ve Ali Kazcı kardeşler doğuştan bedensel engelli oldukları için evden dışarı çıkamıyorlardı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne akülü araç için müracaat eden Kazcı ailesine akülü araçları Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından hediye edildi.İki adet akülü araba tesliminde doğuştan bedensel engelli olan Bilal ve Ali Kazcı kardeşlerin gülüyor olması görülmeye değerdi. Akülü araba tesliminde bir açıklama yapan Başkan Güngör: "Bugün Altınova Mahallemizde Engelliler Haftası dolayısıyla Ali ve Bilal kardeşlerimize birer hediye getirdik. Bu hediyeler onların hayatlarını kolaylaştıracak. Burada anne ve babalarına da çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten özveri ile bu yavrularımızın bakımlarını gerçekleştiriyorlar" dedi."Bu hediyeler onların hayatını kolaylaştıracak ama bütün sorunları halletmiyor" diye konuşan başkan Güngör, "Ancak günlük hayatlarında çok ciddi bir kolaylık sağlayacak. Hayırlı olsun diyoruz. Başka talepleri de oldu özellikle burada merdivenden çıkma konusunda. O konuda da daire başkanımız bakıyor, düz girebilecek şekilde bir ortam oluşturulması hususunda gerekeni yapacağız. Ben kendilerine hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.