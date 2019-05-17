Kucağında bebeğiyle cezaevine konuldu

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27 yaşındaki Rahma A.'nın, eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan, sadece 'kırmızı ve yeşil reçete' ile verilen ilacı, yine uyuşturucu bağımlılarına satmak isterken suçüstü yakalandı. Elinde makasla söz konusu hapları tek tek kesip satan Rahma A., bırakacak kimsesi olmadığı için henüz bir yaşında olan oğluyla birlikte gözaltına alındı. Tutuklanan genç kadın çocuğuyla birlikte cezaevine götürüldü.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak Seyhan ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Rahma A., sadece 'kırmızı ve yeşil reçete' ile verilen ilaçları, uyuşturucu bağımlılarına satarken suçüstü yakalandı.Rahma A.'nın, epilepsi nöbetlerine karşı kullanılan 'Gerisa' ve eroin bağımlılarının rehabilitasyon sürecinde kullanılan 'Suboxone' adlı ilaçları temin edip, bunları uyuşturucu müptelalarına adet olarak sattığı belirlendi. Elinde makasla tabletlerdeki ilaçları tek tek satan Rahma A., bırakacak kimsesi olmadığı için bir yaşındaki oğluyla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda ilaçları satmadığını, kendi ve ailesindeki hastaların kullandığını iddia eden Rahma A. tutuklandı.