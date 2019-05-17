Miniklerden en güzel armağan Takımlar düzenlenen turnuvada güçlü rakiplerini yenip il birincisi olarak bu zaferi şehit Bayram Göde’ye adadılar

Bayram Göde'ye en güzel armağanı verdiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Pınarbaşı Şehit Bayram Göde İlkokulu Müdürü Duran Anacık, beden eğitimi öğretmeni Ertan Gökmen ve sınıf öğretmenleri Yasemin Gündoğdu'yu öğrencilerin başarılarından dolayı kutladı. Müdür Açıkyörük, "Minik öğrencilerin il birincisi olarak şehit polis memuru Bayram Göde adını taşıyan okula ödülle dönerek şehidimize başarılarını armağan etmeleri onur verici. Hem erkeklerde hem de kızlarda il birincisi olmalarından dolayı minik yavrularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum'' diyerek kutlama mesajı yayımladı. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU MERSIN'DE Erdemli Pınarbaşı Şehit Bayram Göde İlkokulu minik erkekler ve kızlar voleybol takımları düzenlenen voleybol turnuvasında güçlü rakiplerini yenerek il birincisi olarak şehit'ye en güzel armağanı verdiler.Müdür Açıkyörük,diyerek kutlama mesajı yayımladı.