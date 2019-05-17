Öğretim elemanlarının sergisini Bakan açtı

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Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 100'den fazla eserin sergilendiği "Öğretim Elemanları Sergisi" Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'nde yer alan serginin açılışında, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Başmüşaviri Kadir Akçeşme, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve eşi Özay Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel ile davetliler katıldı. Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, gittikçe yoğunlaşan sergilerde ressamlar ve sanatçılarla yakından birlikte olmanın duygu dünyamızı renklendirdiğini ve üniversitenin görev bilincini pekiştirdiğini söyledi. Prof. Dr. Hassan, "Yakın Doğu Üniversitesinin bütün sanatçı mensuplarının önemli katkıları ile Üniversitemizin yetkinlik yolundaki en önemli dönemeçlerinden birini yaşıyoruz. Bu dönemin geçilmesi ile daha da artan ivmelerle Üniversitemizin gelecekteki yeni güzelliklere ve ulus ötesi varlığına yeni renkler ve ışıklarla varacağız" dedi. Sergi, 24 Mayıs tarihine kadar gezilebilecek.