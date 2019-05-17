Ölüm kanalına balıklama dalış

BUGÜN NELER OLDU

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Adana'da çocukların ve gençlerin tehlikeli serinleme yöntemleri, yürekleri ağızlara getirdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayan sıcaklıklar nedeniyle Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı.için merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına giren çocuklar, ölümle burun buruna geldi. Daha önce pek çok boğulma vakasının yaşandığı sulama kanallarında yüzen çocuklar, tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam etti.kanallarında boğulma tehlikesinin olmasına rağmen yapacakları bir şey olmadıklarını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz havuz istedi. Murat Kuşluk isimli vatandaş, "Bu çocuklar havuz ücreti ödeyemedikleri için sulama kanallarında yüzüyorlar" dedi.