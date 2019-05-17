Sahil güvenlikten nefes kesen tatbikat

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Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığınca Mersin açıklarında düzenlenen tatbikatta senaryo gereği suda mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı. Akdeniz'de yaşanabilecek tehditlere karşı etkin ve koordineli müdahale için Mersin Valiliği koordinesinde, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı öncülüğünde "bölgesel arama-kurtarma tatbikatı" yapıldı. Tatbikat senaryosuna göre, düzensiz göçmenleri taşıyan ticari bir yat, Mersin'in 15 mil açığında kuru yük gemisiyle çarpışarak battı. Düzensiz göçmenlerin bir kısmı yük gemisince kurtarılırken, bir kısmı da suda mahsur kaldı. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri, deniz ve havadan bölgeye ulaşmak için harekete geçti. Tatbikatta, ilk olarak sudaki 2 kişi helikopterle yanlarına inen personel tarafından kurtarılarak "TCSG Yaşam" gemisine taşındı. Sahil güvenlik uçağınca da suda 5 kazazedenin daha tespit edilmesi üzerine, sudaki noktaya işaret fişeği atıldı. İşaretin ardından TCSG Yaşam'ın acil müdahale botları harekete geçerek 5 kişiyi daha gemiye çıkardı. Hava kuvvetleri uçağından paraşütle suya atlayan 3 uzman personel de 3 düzensiz göçmeni Akdeniz'in zorlu sularından kurtararak, TCSG Yaşam'a götürdü. Sudaki 3 kazazede de Türk sahil güvenlik botu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen botla aynı gemiye taşındı. Senaryonda ikazlara uymayan gemiye müdahale edildi.