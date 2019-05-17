Suç makinesi hırsızlar

BUGÜN NELER OLDU

Göksun ilçesindeevlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıylaS.Y. (26), K.Y. (24) ve Y.T (17) isimli3 kadın yakalandı. Polislere hırsız olmadıklarınısöyleyen kadınlardan S.Y.'ninaynı suçtan 29, K.Y.'nin ise 21 ayrı kaydıolduğu ortaya çıktı. Hırsızlık Büro Amirliğiekipleri, ilçe merkezinde bir evden yapılanhırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerindenyola çıkan polis ekipleri, 3 kadınıkısa sürede yakaladı. S.Y., K.Y. ve Y.T.isimli kadınlar, polislere hırsız olmadıklarınısöyledi. GBT sorguları yapılan şüphelilerdenS.Y.'nin aynı suçtan 29 kaydıve 12 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı,K.Y.'nin 21 kaydı olduğu ortaya çıktı.