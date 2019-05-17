Suç makinesi hırsızlar

KAHRAMANMARAŞ'IN
Göksun ilçesinde
evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla
S.Y. (26), K.Y. (24) ve Y.T (17) isimli
3 kadın yakalandı. Polislere hırsız olmadıklarını
söyleyen kadınlardan S.Y.'nin
aynı suçtan 29, K.Y.'nin ise 21 ayrı kaydı
olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, ilçe merkezinde bir evden yapılan
hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden
yola çıkan polis ekipleri, 3 kadını
kısa sürede yakaladı. S.Y., K.Y. ve Y.T.
isimli kadınlar, polislere hırsız olmadıklarını
söyledi. GBT sorguları yapılan şüphelilerden
S.Y.'nin aynı suçtan 29 kaydı
ve 12 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı,
K.Y.'nin 21 kaydı olduğu ortaya çıktı.