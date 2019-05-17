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Suç makinesi hırsızlar

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Suç makinesi hırsızlar
KAHRAMANMARAŞ'IN Göksun ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla S.Y. (26), K.Y. (24) ve Y.T (17) isimli 3 kadın yakalandı. Polislere hırsız olmadıklarını söyleyen kadınlardan S.Y.'nin aynı suçtan 29, K.Y.'nin ise 21 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir evden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, 3 kadını kısa sürede yakaladı. S.Y., K.Y. ve Y.T. isimli kadınlar, polislere hırsız olmadıklarını söyledi. GBT sorguları yapılan şüphelilerden S.Y.'nin aynı suçtan 29 kaydı ve 12 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı, K.Y.'nin 21 kaydı olduğu ortaya çıktı.
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Suç makinesi hırsızlar
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