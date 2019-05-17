Tarsus HEM sergisi büyük ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

N Tarsus ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs gören öğretmen ve kursiyerler tarafından resim sergisi açıldı. Mehmet Bal Resim Galerisinde hazırlanan resim sergisinin açılışına Kaymakam Yüksel Ünal, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Şube Müdürü Hasan Keskin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, SGK Müdürü Süleyman Bilim, Sosyal Hizmetler müdürü Hüseyin Çelik, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Kursiyerlerin 8 aylık el emeğinin sonucu olarak resimlerin sergilendiğini belirten Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, açılışa katılan herkese teşekkür etti. Toplumsal yaşamda sanatın ve eğitimin büyük önem arz ettiğini ifade eden Gürsoy, sadece ekonomik kalkınmanın değil, her türlü sosyal ve kültürel kalkınmanın temelinde de eğitimin olduğunu vurguladı.