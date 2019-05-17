Yayladağı çileği sınırları aştı

BUGÜN NELER OLDU

Yayladağı İlçesi'nde 100 dönümle başlanan çilek üretimi 5 yılda 900 dönüme ulaştı. Büyüklüğü, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan ve Yayladağı çileği artık ülkenin sınırları da aştı. Çilek üretiminden bu sene 4 bin ton rekolte bekleyen ilçe ilk ihracatını Rusya'ya yaptı. Yayladağı ayrıca ülkelerinde yaşanan savaş nedeni ile Türkiye'ye sığınan Bayırbucak Türkmenlerinin de geçim kaynağı oldu. Bayır Bucak Türkmenleri çelik üreterek, hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu bağlamda Rusya ile yapılan ihracat anlaşmasının ardından ilçeyi ziyaret eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, Bayırbucak Türkmenleri ile birlikte çilek topladı. İhraç edilecek çileklerin muhafaza edildiği soğuk hava deposunda incelemelerde bulunda ve son olarak da mantar üretilen çadırları gezdi. Vali Doğan, "İlçemizde 100 dönümle başlayan çilek üretimi bugün 900 dönüme ulaşmış durumda. Çilek üretimi ayrı zamanda Bayır Bucak Türkmenleri içinde bir geçim kaynağı oldu" dedi.