Yılın hemşire ve ebesi ödüllendirildi

BUGÜN NELER OLDU

Bakanlığı'nın "Yılın Hemşire ve Ebesi" ödül töreninde, 81 ilden seçilen hemşire ve ebeler Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Tarsus Devlet Hastanesi Göz-Çocuk Cerrahi Servisinde görev yapan Hemşire Gülcan Gürsel Aksakal birimindeki başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı, Mut Deveci Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Ebe Zahide Yılmaz ise koruyucu sağlık hizmetleri alanında ki hizmetlerinden dolayı bu ödüle layık görüldü. Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Sağlık Bakanlığı ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde tüm hemşire ve ebelerin bu ödüle layık olduğunu belirtti.