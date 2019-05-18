Adliyede en anlamlı buluşma

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Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak ile Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Engelliler Haftası nedeniyle Adana Adliyesi'nde görev yapan engelli çalışanlarla bir araya gelip, onlara çiçek verdi. Komisyon Başkanı Çolak, "Devletin sağladığı imkanları değerlendirip engelleri kaldırarak, burada olduğu gibi toplum içinde verimli çalışmalar yapmanız çok güzel örnek oluşturuyor, gurur duyuyoruz" dedi.Mahkeme ve savcılık birimlerinde fedakarca görev yapan engelli personeller, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda unutulmadı. Düzenlenen etkinlikte Komisyon Başkanı Mehmet Ali Çolak ile Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Cumali Tülü, Musa Ünel ve Atilla Rahimi, adliyenin çeşitli birimlerinde çalışan engelli çalışanlarla bir araya geldi. Engelliler Haftası'nı kutlayan yargı mensupları, engelli personele gül verdi. Başkan Çolak, herkesin temel hak ve özgürlükleri olduğunu belirterek, "Sizlerin en temel hak ve özgürlüklerinizden biri, toplumumuzun gözündeki bu engellerin kalkması. Maalesef engelli dendiği zaman toplumuzun gözünde bu insanların, evlerinde, dört duvar arasında oturmaları gerektiği, dışarıda yaşamalarının zor olduğu düşünülüyor. Ama bu engelleri kaldırıp, sizlerin şu an burada olduğu gibi toplum içerisine katılarak verimli çalışmalar yapmanız toplumda çok güzel örnek oluşturuyor" dedi. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü de, adliyeye yaptıkları hizmetlerinden dolayı engellilere teşekkür etti. Tülü, "Devle-timizin verdiği imkanlarla sizleri iş hayatında verimli kılmaya çalışıyoruz. Bizlere, adalet teşkilatına katkı sağlıyorsunuz. Verdiğiniz hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz" dedi. Engelli çalışanlardan Galip Durmaz ise,