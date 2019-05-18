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Altunay 81 il 81 tual etkinliğinde

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019
Altunay 81 il 81 tual etkinliğinde
Hatay'ın başarılı usta ressamlarından Yusuf Altunay, Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 81 İl 81 Tual etkinliğine Hatay'ı temsilen katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşı'nın 100. Yıl anısına düzenlenen sergide 81 ilden 216 eser yer aldı. Altunay sergiye Hatay'ı anlatan 3 eserle katıldı. Altınova Belediyesi Panoramik Salon'da düzenlenen törene Yalova Valisi Muammer Erol Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Öztürk, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, daire amirleri, sanatçılar, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
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Altunay 81 il 81 tual etkinliğinde
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