Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çukurova Üniversitesi iç ve dış paydaşlarıyla buluştu

iç ve dış paydaşlarıyla buluştu

Giriş Tarihi: 18.5.2019
Çukurova Üniversitesi iç ve dış paydaşlarıyla buluştu
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) standartlarını yükseltme çalışmaları çerçevesinde, önemli bir toplantıya imza attı. Çukurova Üniversitesi Kalite Komisyonu "Hep birlikte En İyiye" sloganıyla 3 gün süren "Çukurova Üniversitesi İç ve Dış Paydaş Toplantıları" gerçekleştirdi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yuvarlak masa toplantıları şeklindeki çalışmaya lisans öğrencilerine kazandırılan mesleki bilgi, beceri ve değerler konusunda öğrencilerin, öğretim üyelerinin, mezunların ve dış paydaşların görüşlerinin alınması amaçlandı. "Hep Birlikte En İyiye" sloganıyla 3 gün süren "Çukurova Üniversitesi İç ve Dış Paydaş Toplantıları" Üniversitenin stratejik olarak gelişmesi ve ilerlemesi amacıyla 45 dakikalık iki oturum halinde gerçekleşti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurova Üniversitesi iç ve dış paydaşlarıyla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN