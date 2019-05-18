Çukurova Üniversitesi iç ve dış paydaşlarıyla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

ÇukurovaÜniversitesi (ÇÜ) standartlarını yükseltme çalışmaları çerçevesinde, önemli bir toplantıya imza attı. Çukurova Üniversitesi Kalite Komisyonu "Hep birlikte En İyiye" sloganıyla 3 gün süren "Çukurova Üniversitesi İç ve Dış Paydaş Toplantıları" gerçekleştirdi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yuvarlak masa toplantıları şeklindeki çalışmaya lisans öğrencilerine kazandırılan mesleki bilgi, beceri ve değerler konusunda öğrencilerin, öğretim üyelerinin, mezunların ve dış paydaşların görüşlerinin alınması amaçlandı. "Hep Birlikte En İyiye" sloganıyla 3 gün süren "Çukurova Üniversitesi İç ve Dış Paydaş Toplantıları" Üniversitenin stratejik olarak gelişmesi ve ilerlemesi amacıyla 45 dakikalık iki oturum halinde gerçekleşti.