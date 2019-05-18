Estetik yaptırmadığı yeri kalmadı

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Adana'da2 yıl önce sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen güzellik merkezi işletmecisi Güllü Köse (34), kalça, göğüs, bacak, ince bel estetiklerinin ardından bu defa kalıcı makyajını lazerle sildirirken kaş derisinin yanması nedeniyle 22'nci kez estetik ameliyatı oldu. Kaş estetiğiyle aynı anda yanaklarını da incelten Köse, "İnsanlara bu konuda ilham olmayı seviyorum" dedi.Seyhan ilçesinde 2 yıl önce sahte doktor S.G.'ye yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle, aralarında hemşire Merve Keleş'in de bulunduğu 3 kişiyle birlikte sağlık sorunları yaşayan 2 çocuk annesi Güllü Köse'nin bu kez kalıcı makyajını lazerle sildirme işlemi sonucu kaş derisi yandı. Geçtiğimiz aylarda kalça, göğüs, bacak, ince bel operasyonları geçiren Güllü Köse, kaş estetiği için bıçak altına yattı. Samsun'daki özel bir klinikte ameliyat olan Köse, kaş estetiğiyle aynı anda bişektomi (yanak inceltme) estetiği de yaptırdı. 20'li yaşlarının başında doğum yaptıktan sonra 105 kiloya kadar çıkınca diyet yaparak 6 ayda tam 46 kilo veren Güllü Köse, son 10 yılına 22 estetik operasyon sığdırdı. Köse, ameliyat öncesi ve sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerini de bilgilendirmeyi ihmal etmedi.