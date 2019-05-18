Hipertansiyon sinsi bir hastalıktır

BUGÜN NELER OLDU

Hipertansiyon konusunda toplumsal farkındalığı ve bilinç düzeyini artırmak ve sebep olduğu sorunlara dikkat çekmek amacıyla 17 Mayıs günü Dünya Hipertansiyon Birliği ( WHL) tarafından 2005 yılından itibaren "Dünya Hipertansiyon Günü" olarak ilan edilmiştir. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Elif İjlal Çekirdekçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada tansiyonun kalpten pompalanan kanın atar damar duvarına yaptığı basınç şeklinde tanımlandığını ve yaşamın devamlılığını sağladığını oysa hipertansiyonun, kan basıncındaki "normalin üzerindeki artış" ve "tansiyon hastalığı" olarak bilinen durum olduğunu söyledi. Çekirdekçi, bu sinsi hastalığın yıllarca hiçbir belirti vermeyebileceğini ve kötü sonuçlar yaratmaması için erken tanı konulmasının yaşamsal önem taşıdığını ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre hipertansiyonun tüm ölüm nedenleri arasında birinci sırada olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Elif İjlal Çekirdekçi, yaşla beraber artış gösteren bu duruma, diyabet gibi diğer hastalıkların da sıklıkla eşlik ettiğini kaydetti. Tansiyonun düzenli takibinin ve tedavisinin yapılmaması halinde kalp, damar, beyin, göz, böbrek gibi organlarımızda geri dönüşü çoğu kez olmayan hasarlara, hatta can kaybına neden olduğunu dile getiren Çekirdekçi, bu nedenle yüksek kan basıncının ' sessiz katil ' olarak da anıldığını hatırlattı.