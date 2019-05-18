Hızlı parmaklarıyla dünya şampiyonu oldu

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Gaziantep'te10. sınıf öğrencisi Mahmut Tosun, 17 ülkeden 1243 kişinin katıldığı INTERSTENO 2019 Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında 13-16 yaş grubunda dünya birincisi oldu. 10 yaşından bu yana aktif şekilde bilgisayar kullanan ve kendisini sürekli geliştiren genç şampiyonun hedefi ise ileride bilgisayar mühendisi olarak klavyedeki hızını, yazacağı programlarda kullanmak. Gaziantep Sanko Okullarında robotik ve bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Neriman Ersönmez, çocukların farkındalıklarını artırmak için ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıklarını söyledi. Ersönmez, Birleşmiş Milletler Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) tarafından düzenlenen İnternet Klavye Şampiyonasınında bunlardan biri olduğunu ifade etti.