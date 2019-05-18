Hudut Kartalları iftar sofrasında

BUGÜN NELER OLDU

Uygur ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Suriye sınırının sıfır noktasında nöbet tutan Hudut Kartalları ile birlikte iftar yaptı. Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan, Ziyaret Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Uygur ve Başkan Sarı, karakolda görev yapan Mehmetçiklerin iftar sofralarının misafiri oldular. Kaymakam Bülent Uygur, böyle güzel bir ayda kahraman Mehmetçik ile birlikte iftar açmanın memnuniyetini dile getirdi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerinin yaptığı hizmetin kutsal bir görev olduğuna değinen Kaymakam Uygur, "Ülkemizin huzuru, milletimizin özgürlüğü için, vatan nöbeti tutan tüm kahramanların, Ramazan ayı mübarek olsun. İstiklal ve istikbal mücadelemizin en büyük gücü, vatan ve bayrak sevgisidir" dedi.