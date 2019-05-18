Kızların hedefi şampiyonluk

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Kahramanmaraş'ta Sümer Ortaokulu Kız Futbol takımı Türkiye şampiyonası finallerine katılacak. Dulkadiroğlu'ndaki okul, 5 yıldır kızlar futbol takımı olarak sportif faaliyetlerini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları tarafından organize edilen turnuvada il birincisi olan kız futbol takımı, gruplarda Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve Cizre'yi yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise İstanbul, Ankara, Konya ile Ordu'yu yenerek finale yükseldi. SÜMER Ortaokulu, 22-26 Mayıs tarihlerinde Konya'da düzenlenecek finallerde Tokat, Denizli, Sivas, Zonguldak, Adana ve İzmir illerinin okullarıyla karşılaşacak. Okul bahçesindeki sahada antrenman yaparak finallere hazırlandıklarını belirten okul müdürü Mehmet Sakar, destek verenlere teşekkür etti. Sakar, "Yıldız takımımız alttan devamlı yetişerek geliyor. 5 yıldır Türkiye gruplarında ve yarı finallerde mücadele ediyoruz. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.