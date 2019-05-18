Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > M1 Adana ramazan etkinliklerinde

ramazan etkinliklerinde

Giriş Tarihi: 18.5.2019
M1 Adana ramazan etkinliklerinde
M1 Adana AVM, dünden bugüne hayata geçirdiği sayısız organizasyon ve etkinlikle bölgenin sosyal yaşamına bu yıl da Ramazan ayı boyunca renk katmaya devam edecek! Nisan ayında başlayan ve Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan senin için konseptindeki etkinlikler bir ay boyunca sürecek. Ramazan ayı boyunca çocukları da dolu dolu aktiviteler bekliyor. 05 mayısta düzenlenen sanat ,bilim ve ritm atölyeleri ve çocuk şarkıları konseri ile doyasıya eğlenen çocukları da bir çok etkinlik bekliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda gençler için özel genç müzik grupları ve muhtelif hediyeler ile M1 Adana AVM çocuklar ve genç ziyaretçilerine dopdolu bir program sunacak. Çocuklar her cumartesi-pazar gün boyunca Hacivat ve Karagöz ile buluşabilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
M1 Adana ramazan etkinliklerinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN