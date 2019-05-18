M1 Adana ramazan etkinliklerinde

BUGÜN NELER OLDU

M1Adana AVM, dünden bugüne hayata geçirdiği sayısız organizasyon ve etkinlikle bölgenin sosyal yaşamına bu yıl da Ramazan ayı boyunca renk katmaya devam edecek! Nisan ayında başlayan ve Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan senin için konseptindeki etkinlikler bir ay boyunca sürecek. Ramazan ayı boyunca çocukları da dolu dolu aktiviteler bekliyor. 05 mayısta düzenlenen sanat ,bilim ve ritm atölyeleri ve çocuk şarkıları konseri ile doyasıya eğlenen çocukları da bir çok etkinlik bekliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda gençler için özel genç müzik grupları ve muhtelif hediyeler ile M1 Adana AVM çocuklar ve genç ziyaretçilerine dopdolu bir program sunacak. Çocuklar her cumartesi-pazar gün boyunca Hacivat ve Karagöz ile buluşabilecek.