Mehterli yürüyüş

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Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin'in Erdemli ilçesinde engelli çocuklar kendilerinin kurduğu mehteran eşliğinde yürüyüş yaptı. Erdemli Hükümet Konağı yanından Erdemli Belediyesi Kültür Merkezine kadar yaklaşık 500 metrelik yürüyüşe İlçe Kaymakamı Avni Kula, AK Parti Erdemli Kadın Kolları Başkanı Nurten Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, şube müdürleri öğrenciler ve veliler katıldı. Engelliler Haftası etkinliği kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Erdemlideki Özel Uygulama Okullarında eğitim gören engelli öğrencilerimizle farkındalık yaratmak amacı ile yürüyüş gerçekleştirdik'' dedi.