Mersin Valisi Su, Başkan Gültak’ı ziyaret etti

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Mersin Valisi Ali İhsan Su, 31 Mart 2019 yerel seçimlerini kazanarak Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanlığı'na seçilen Muhammet Mustafa Gültak'ı makamında ziyaret etti. Vali Ali İhsan Su, seçim başarısı nedeniyle Başkan Mustafa Gültak'ı tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi. Vali Su, "Cenab-ı Hak mahcup etmesin ve inşallah Mersin'e ve Akdeniz'e güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Göreviniz hayırlı uğurlu olsun" dedi. Ziyareti nedeniyle Vali Ali İhsan Su'ya teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ise, belediye olarak, Mersin ve Akdeniz'de hizmet ve projeler noktasında farkındalık yaratacaklarını söyledi. Başkan Gültak, "Sizlerin manevi destekleri de bizim için elbette çok önemli Sayın Valim. Ziyaretinizden dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.