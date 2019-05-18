Özat: Bu işi başaracağız

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında bugün saat 16.30'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'un aklı sahada, kulağı rakiplerinden gelecek haberde olacak. Teknik direktör Ümit Özat,dedi.diye konuşan teknik adam Özat,diye konuştu.Adana Demirspor'a play-off'a kalması için Gençlerbirliği'ni mağlup etmesi yetmiyor. Gazişehir Gaziantep'in berabere kalması veya kaybetmesi ya da Altınordu'nun yenilmesi gerekiyor.