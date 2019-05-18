Özat: Bu işi başaracağız

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında bugün saat 16.30'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'un aklı sahada, kulağı rakiplerinden gelecek haberde olacak. Teknik direktör Ümit Özat, "Sahamızdaki son maçımızı kazandık ve ligin ikinci yarısında 34 puan topladık. İlk yarı da böyle bir performans sergileseydik şu anda 68 puanda olurduk. Her şeye rağmen son ana kadar kovalayacağız"
dedi. "Benim inancımda hiç eksilme olmadı, olmayacak"
diye konuşan teknik adam Özat, "Biz üzerimize düşeni yapıp, play-off için rakiplerimizin puan kaybetmelerini bekleyeceğiz. Futbolcularımla konuştum. Çok kritik bir durumdayız. Bunun bilinci ile sahaya çıkacaklar. Hedefimiz Adana'ya mutlu dönmek. Bu işi başaracağımıza inanıyorum"
diye konuştu.
KAZANMAK YETMİYOR
Adana Demirspor'a play-off'a kalması için Gençlerbirliği'ni mağlup etmesi yetmiyor. Gazişehir Gaziantep'in berabere kalması veya kaybetmesi ya da Altınordu'nun yenilmesi gerekiyor.