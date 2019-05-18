Sahipsiz eşeğe mahalleli sahip çıktı

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Mersin'inTarsus ilçesinde sahibi tarafından terk edilen hamile ve kör eşeğe mahalle halkı sahip çıktı. Mahalleli, bakımsız olan eşeğin yetkililer tarafından alınarak bakılmasını ve daha uygun şartlara sahip bir barınağa götürülmesini istedi. Eskiömerli Mahallesi'nde sahipsiz olarak bulunan eşeği alarak evine getiren mahalleliler, hamile ve kör olan eşeğe su ve ot vererek hayatta kalmasını sağlamaya çalışıyor. Mahalleli, bir evin pencere demirlerine bağladıkları eşeği korumaya çalışıyor. 40 derece sıcak altında oldukça zor şartlarda üç gündür mahalle sakinleri tarafından bakımı yapılmaya çalışılan hamile ve kör eşeğin ayaklarında da zedelenme olduğu görüldü. Vatandaşlar, durumu kötü olan eşeğin yetkililer tarafından alınarak bakımının yapılmasını ve daha uygun şartlara sahip barınaklara alınmasını istedi. Hayvanın aç ve susuz kalmasına oldukça tepki gösteren vatandaşlar, "Eşeği adeta ölüme terk etmişler. Yaklaşık 3 gündür sokakta olan eşeğin aynı zamanda gözü de kör. Duyarlı biri eşeği buraya bağlamış. Biz de belediye ekiplerine haber verdik. Şu anda Tarsus'ta sıcalık 40 derece. 40 derece sıcakta bu hayvanı aç ve susuz bırakmışlar. Belediye gelip teslim alacak, tedavisini yaptıktan sonra hayvanat bahçesine teslim edecek" dedi.