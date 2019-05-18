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Sürüklenen köpek tedavi edildi

Giriş Tarihi: 18.5.2019
Sürüklenen köpek tedavi edildi
Adana'da geçtiğimiz günlerde çekicinin arkasına zincirle bağlanarak yaralanan köpek, avukat Gülşah Görür tarafından tedavi ettirildi. Tamamen iyileşen köpek, yeni yuvasını arıyor. Adana'da geçtiğimiz pazartesi köpeğini komşusunun tavuğuna saldırdığı gerekçesiyle çekicisinin arkasına zincirle bağlayarak sürükleyen sürücü, diğer araç sürücülerinin tepkisine maruz kalmış, yaralanan köpek kurtarılmıştı. Sürücüye tepkiler sosyal medyadan da çığ gibi büyüyünce hayvanseverler harekete geçti. Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülşah Görür, yaralanan köpeği alarak özel bir veteriner kliniğine götürdü ve tedavisini yaptırdı
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Sürüklenen köpek tedavi edildi
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