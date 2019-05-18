Taraftar grubu başkanına yönelik silahlı saldırı

BUGÜN NELER OLDU

Adanaspor Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Refik Gül'e düzenlenen silahla saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Gül'e 23 Eylül 2018'de silahlı saldırı düzenledikten sonra kaçan şüpheli B.Ö'nün Ceyhan ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Cinayet Büro ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ö'nün kullandığı otomobili, Mithatpaşa Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde bulunan B.Ö. ve yanındaki S.O isimli kadın gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada kalaşnikof tüfek ile bu silaha ait 2 şarjör ve 37 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. tutuklandı, S.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.Ö'ye saldırının ardından motosikletle kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen M.K'nin de daha önce gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un taraftarlarından oluşan Turbeyler Grubu Derneğinin başkanı Gül, 23 Eylül 2018'de merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde silahlı saldırıya uğramıştı. Bacağından yaralanan Gül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından motosikletle kaçan kasklı 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.