Üniversitede çocuk profesörler yetişecek

BUGÜN NELER OLDU

Üniversiteile etkileşim içerisinde, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğretme hedefiyle Haziran 2019'da eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Üniversitede eğitim alan çocuklara profesör, doktor, doçent doktor gibi unvanlar kazandıracak. Çocukların ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, yaratıcı, girişimci, doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için erken yaşta üniversite çatısı altında bire bir bilim insanları ve sanatçılarla buluşturacak olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nde eğitim programlarına katılan öğrenciler için uygulanacak Öğrenci Pasaportu ile çocuklar kazandıkları sertifikalarla akademik unvanlarla mezun olacak.