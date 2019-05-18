Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Uyuşturucuyla yakalandı “Müzisyenim” dedi

Uyuşturucuyla yakalandı “Müzisyenim” dedi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019
Uyuşturucuyla yakalandı “Müzisyenim” dedi
Adana'da bir başkasına 'Extacy' adlı sentetik uyuşturucu hap satarken, polisin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan 29 yaşındaki Ali A., "Ben müzisyenim, darbuka çalıyorum. Uyuşturucu satmıyordum" dedi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Mahalleye şok bir bakın düzenleyen polis, sokakta bir başkasına uyuşturucu hap satmak üzereyken Ali A. adlı şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden tam 9 adet 'Extacy' adlı sentetik uyuşturucu hap çıkan Ali A., emniyetteki sorgusundaysa, "Satıcı değil, içiciyim" savunmasını yaptı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, "Ben müzisyenim, darbuka çalıyorum. Uyuşturucu satmıyordum" dedi. Ali A., tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucuyla yakalandı “Müzisyenim” dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN