Uyuşturucuyla yakalandı “Müzisyenim” dedi

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Adana'dabir başkasına 'Extacy' adlı sentetik uyuşturucu hap satarken, polisin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan 29 yaşındaki Ali A., "Ben müzisyenim, darbuka çalıyorum. Uyuşturucu satmıyordum" dedi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Mahalleye şok bir bakın düzenleyen polis, sokakta bir başkasına uyuşturucu hap satmak üzereyken Ali A. adlı şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden tam 9 adet 'Extacy' adlı sentetik uyuşturucu hap çıkan Ali A., emniyetteki sorgusundaysa, "Satıcı değil, içiciyim" savunmasını yaptı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, "Ben müzisyenim, darbuka çalıyorum. Uyuşturucu satmıyordum" dedi. Ali A., tutuklandı.