Vali Davut Gül eğitim yatırımlarını inceledi

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Valisi Davut Gül, yapımına devam edilen eğitim yatırımlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül, sırasıyla Bülbülzade 24 derslik Anadolu Lisesi, Güneykent 32 derslik Anadolu Lisesi, Özgürlük Mahallesi iki adet 32 derslik ilkokul, beş adet 32 derslik ortaokul beş adet spor salonu, Beylerbeyi Mesleki Teknik Lise, Beylerbeyi 32 derslik Anadolu Lisesi, 24 derslik Mesleki Teknik Lise, iki adet pansiyon, spor salonu ve atölye inşaat alanlarında incelemelerde bulunarak var olan eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Yapımı tamamlandığında fiziki anlamda, ilin eğitim ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Gül, yatırımların tekli eğitime geçme konusunda da rahatlama sağlayacağını söyledi. Gül, "En önemli hedeflerimizden biri şehirde tekli eğitime geçmek. Okullarımız tamamlandığında tekli eğitime bir adım daha yaklaşmış olacağız" odedi. Vali Gül, "Gaziantep'e Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim yatırımı yapılıyor" dedi.