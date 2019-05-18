Yolcu minibüsü mısır tarlasına devrildi

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'tasürücüsünün kontrolündençıkan yolcu minibüsününmısır tarlasınadevrilmesi sonucu6 kişi yaralandı. Kaza,akşam saatlerinde ÖnsenMahallesi'nde meydanageldi. Kale Mahallesi'ndenşehir merkezine gidenve sürücüsü adı bilinmeyen46 K 06111 plakalıyolcu minibüsü, OnikişubatMezbahanesi önünde kontroldençıkarak mısır tarlasınadevrildi. Kazadaşoför ve 5 yolcu yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarıüzerine olay yerine çoksayıda sağlık ekibi sevkedildi. İlk müdahaleleriolay yerinde yapılan yaralılarambulanslarla kenttekiçeşitli hastanelerekaldırıldı. Tedaviye alınanyaralıların sağlık durumlarınıniyi olduğu bildirildi.Kaza ile ilgili soruşturmasürüyor.