Yolcu minibüsü mısır tarlasına devrildi

Kahramanmaraş'ta
sürücüsünün kontrolünden
çıkan yolcu minibüsünün
mısır tarlasına
devrilmesi sonucu
6 kişi yaralandı. Kaza,
akşam saatlerinde Önsen
Mahallesi'nde meydana
geldi. Kale Mahallesi'nden
şehir merkezine giden
ve sürücüsü adı bilinmeyen
46 K 06111 plakalı
yolcu minibüsü, Onikişubat
Mezbahanesi önünde kontrolden
çıkarak mısır tarlasına
devrildi. Kazada
şoför ve 5 yolcu yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı
üzerine olay yerine çok
sayıda sağlık ekibi sevk
edildi. İlk müdahaleleri
olay yerinde yapılan yaralılar
ambulanslarla kentteki
çeşitli hastanelere
kaldırıldı. Tedaviye alınan
yaralıların sağlık durumlarının
iyi olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma
sürüyor.