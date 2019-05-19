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10. ’ni Ataoğlu açtı

Giriş Tarihi: 19.5.2019
10. Akademiada Heykel Sergisi’ni Ataoğlu açtı
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin etkinlikleri kapsamında düzenlenen 10. Akademiada Sanat Akademisi'ne katılan sanatçıların, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerin sergileneceği "10. Akademiada Heykel Sergisi"nin açılışı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından yapıldı. 14 heykel sanatçısı tarafından yapılan heykellerin sergilendiği ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışına, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Kurucu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tümer Garip, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel ve davetliler katıldı.
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10. Akademiada Heykel Sergisi’ni Ataoğlu açtı
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