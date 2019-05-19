Adana karpuzunda hasat sürüyor

Çukurova'nın
önemli tarım ürünlerinden
Adana karpuzunun hasadı
devam ediyor. Adana
Valisi Mahmut Demirtaş, İl
Tarım ve Orman Müdürü
Muhammet Ali Tekin ve
diğer ilgililer, Karataş ilçesi
Bahçe Mahallesi'ndeki
hasada katıldı. Burada
çiftçiler ve tarım
işçileriyle sohbet
eden
Demirtaş,
hasadın
hayırlı olması
temennisinde
bulundu.
Kentteki
tarımsal alanların
büyük bölümünde
karpuz ekimi gerçekleştirildiğini
belirten Demirtaş,
"Adana, Türkiye'nin yaklaşık
4 milyon tonluk karpuz
ihtiyacının yüzde
20-25'ini karşılıyor. Adana
karpuzunun tadı ve aroması
çok farklı. Türkiye'de ilk
turfanda karpuz Adana'da
yetiştiriliyor. İnşallah tüm
vatandaşlarımız bu mübarek
ramazan ayında karpuzun
tadına doya doya
varırlar. Fiyatlar şu anda
kilogramı 2-2,5 lira civarında.
Çiftçilerimizin de mutlu
olduğu bir fiyat" dedi.
İl Tarım ve
Orman Müdürü
Muhammet
Ali Tekin
de bereketli
bir hasat
temennisinde
bulundu.
Bugünlerde
hasada yeni
başlandığını
kaydeden Tekin,
"Bundan sonra yavaş yavaş
Karataş'ın diğer köylerinde
de karpuz hasadı başlayacak,
ondan sonra da Ceyhan
bölgesi. Biz temmuz sonuna
kadar karpuz üretimine
devam edeceğiz" ifadelerini
kullandı.