Adana karpuzunda hasat sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Çukurova'nınönemli tarım ürünlerindenAdana karpuzunun hasadıdevam ediyor. AdanaValisi Mahmut Demirtaş, İlTarım ve Orman MüdürüMuhammet Ali Tekin vediğer ilgililer, Karataş ilçesiBahçe Mahallesi'ndekihasada katıldı. Buradaçiftçiler ve tarımişçileriyle sohbetedenDemirtaş,hasadınhayırlı olmasıtemennisindebulundu.Kenttekitarımsal alanlarınbüyük bölümündekarpuz ekimi gerçekleştirildiğinibelirten Demirtaş,"Adana, Türkiye'nin yaklaşık4 milyon tonluk karpuzihtiyacının yüzde20-25'ini karşılıyor. Adanakarpuzunun tadı ve aromasıçok farklı. Türkiye'de ilkturfanda karpuz Adana'dayetiştiriliyor. İnşallah tümvatandaşlarımız bu mübarekramazan ayında karpuzuntadına doya doyavarırlar. Fiyatlar şu andakilogramı 2-2,5 lira civarında.Çiftçilerimizin de mutluolduğu bir fiyat" dedi.İl Tarım veOrman MüdürüMuhammetAli Tekinde bereketlibir hasattemennisindebulundu.Bugünlerdehasada yenibaşlandığınıkaydeden Tekin,"Bundan sonra yavaş yavaşKarataş'ın diğer köylerindede karpuz hasadı başlayacak,ondan sonra da Ceyhanbölgesi. Biz temmuz sonunakadar karpuz üretiminedevam edeceğiz" ifadelerinikullandı.