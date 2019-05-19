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karpuzunda hasat sürüyor

Vali Mahmut Demirtaş, “, Türkiye’nin yaklaşık 4 milyon tonluk karpuz ihtiyacının yüzde 20-25’ini karşılıyor” dedi

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Adana karpuzunda hasat sürüyor
Çukurova'nın önemli tarım ürünlerinden Adana karpuzunun hasadı devam ediyor. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ve diğer ilgililer, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki hasada katıldı. Burada çiftçiler ve tarım işçileriyle sohbet eden Demirtaş, hasadın hayırlı olması temennisinde bulundu. Kentteki tarımsal alanların büyük bölümünde karpuz ekimi gerçekleştirildiğini belirten Demirtaş, "Adana, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon tonluk karpuz ihtiyacının yüzde 20-25'ini karşılıyor. Adana karpuzunun tadı ve aroması çok farklı. Türkiye'de ilk turfanda karpuz Adana'da yetiştiriliyor. İnşallah tüm vatandaşlarımız bu mübarek ramazan ayında karpuzun tadına doya doya varırlar. Fiyatlar şu anda kilogramı 2-2,5 lira civarında. Çiftçilerimizin de mutlu olduğu bir fiyat" dedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de bereketli bir hasat temennisinde bulundu. Bugünlerde hasada yeni başlandığını kaydeden Tekin, "Bundan sonra yavaş yavaş Karataş'ın diğer köylerinde de karpuz hasadı başlayacak, ondan sonra da Ceyhan bölgesi. Biz temmuz sonuna kadar karpuz üretimine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Adana karpuzunda hasat sürüyor
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