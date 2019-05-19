Akdeniz Belediyesi’nde ‘Kariyer Ofisi’ kuruluyor

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MersinÇalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Akdeniz Belediyesi, istihdam konusunda işbirliği yaparak 'Kariyer Ofisi' kurulacak. Akdeniz Belediyesinde gerçekleşen toplantıda, Başkan M. Mustafa Gültak ile Mersin İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle, İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayan vatandaşların, belediyede kurulan Kariyer Ofisine de başvurarak danışmanlık hizmeti almaları ve istihdam edilmeleri hedefleniyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Belediyemiz bünyesinde kurulacak Kariyer Ofisine yapılacak iş başvuruları İŞKUR aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıca tüm başvurular İŞKUR tarafından değerlendirilecek olup, iş arayanlara ve işverenlere uygun danışmanlık hizmeti verilecek. Yine bu hizmetin belediye bünyesinde verilecek olması, işsiz vatandaşlarımız ve iş arayan insanlarımız için büyük kolaylık ve avantaj sağlayacaktır" dedi.Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Halil Bozkurt ise, vatandaşlara daha fazla hizmet götürmeyi amaçladıklarını kaydederek; "Üniversitelerle, sosyal yardımlaşma vakıflarıyla, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri imzalayarak İŞKUR hizmet noktaları açtık. Akdeniz Belediyesi ile imzaladığımız protokolle de Mersin'de bir ilk olan Kariyer Ofisini açarak, bölgedeki iş arayan insanların ve işverenlerin ayağına bu hizmeti götürüyoruz" diye eklinde konuştu.