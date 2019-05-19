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Bu yarışmada herkes birinci oldu

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Bu yarışmada herkes birinci oldu
Gençlik Haftası kapsamında Adana'da Özel Sporcular Yüzme Yarışları yapıldı. Rıza Salih Saray Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışlara 5 kulüpten 15 sporcu katıldı. Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Sabri Şanlı, "Özel sporcular bizim için çok önemli. Onları topluma kazandırabilmek adına en doğal rehabilitasyon aracı spordur" dedi. "Spor sayesinde eğitilip topluma kazandırılmaları hepimiz adına önemlidir" diyen Şanlı, "Böylesi kutsal bir görevi ifa eden antrenör arkadaşlarımıza, sporcularımıza, İl Müdürümüz Abdulkadir Ataşbak'a yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Dereceye girenlere madalyaları Şanlı, müsabaka hakemleri ve antrenörler tarafından verildi.
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Bu yarışmada herkes birinci oldu
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