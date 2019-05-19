Cimnastikçilerimiz son provayı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

İsviçre Milli Takımı ile Türkiye Milli Takımı'nın ortaklaşa yaptığı Artistik Cimnastik Milli Takım kampı Mersin'de tamamlandı.Milliler son olarak ise 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında ise İtalya'da düzenlenecek takım yarışmalarına katılacak.. Bu turnuvada ilk 12 takım içerisinde yer alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmak içi ter dökecek Milliler, Mersin'den mutlu ayrıldı.