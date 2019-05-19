Cimnastikçilerimiz son provayı yaptı

İsviçre Milli Takımı ile Türkiye Milli Takımı'nın ortaklaşa yaptığı Artistik Cimnastik Milli Takım kampı Mersin'de tamamlandı. Hazırlıklarını Mersin Cimnastik Salonu'nda günde çift idmanla tamamlayan Milli Takım, 22-26 Mayıs 2019 arasında Hırvatistan'da, 27 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında da Slovenya'da düzenlenecek Challenge Cup'ta boy gösterecek.
Milliler son olarak ise 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında ise İtalya'da düzenlenecek takım yarışmalarına katılacak. İtalya'daki yarışmalar olimpik takım hazırlanmasındaki en önemli turnuva olarak gösteriliyor
. Bu turnuvada ilk 12 takım içerisinde yer alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmak içi ter dökecek Milliler, Mersin'den mutlu ayrıldı.