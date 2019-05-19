Gaziantep Kitap Fuarı açıldı

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Türkiye Diyanet Vakfı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kitap ve Kültür Fuarı Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kitapseverlerle buluştu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'in her şeyin en iyisini yaptığını, eğitimde de en iyisini yapacağını söyledi. "Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor" etkinliğiyle herkesi okumaya yönlendirmeyi amaçladıklarını belirten Gül, "Öğretmenlerimiz aileleri ziyaret ederek bilgi veriyor. Okullarda dağıttığımız kitaplar düzenli etkinliklerle okunacak" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, kitap fuarının Gaziantep'te düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Göreve başladığımda, Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez hocamıza 'Gaziantep küçük Buhara, bu ruhu arttıralım. Diyanet Kitap Fuarı İstanbul ve Ankara'dan sonra buraya da gelsin' dedim. Hocamızın desteğiyle başladık, bu yıl 5. kez düzenliyoruz. Ramazan ayında olması bir başka güzel" diye konuştu. Fuara 250 yayınevinin katıldığını belirten Şahin, "Sosyal medya derinliği olmayan bir şekilde yetiştiriyor. Mutlaka derinleşmemiz, uzmanlaşmamız ve bir konuda kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. 'Ben her şeyi bilirim' değil, 'Ben şu konuda uzmanım' demek için fikri derinliği arttırmak ve o alanda gelişmek gerekiyor. Çocuklarımızı da çok iyi yetiştirmemiz lazım. Valimiz 'Gaziantep Okuyor' etkinliği başlattı. Bu kampanyaya 250 yayınevi ile destek veriyoruz" şeklinde konuştu.