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Hemşirelik, özveri, sabır ve hoşgörü mesleği

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Hemşirelik, özveri, sabır ve hoşgörü mesleği
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin, Hemşireler Haftası dolayısıyla hemşirelik mesleği hakkında açıklamalarda bulundu. Hemşirelik dendiği zaman akla ilk gelenin hemşireliğin öncü isimlerden olan Florence Nightingale olduğunu söyleyen başhemşire Türkan Şahin, akla gelen ilk türk hemşirenin ise gevher nesibe isimi olduğunu belirtti. Hemşirelik mesleğinin bilimsel bakıma dayandığını, hemşirelerin hastaların yaşadığı olağanüstü durumlara karşı önlem aldığını, hemşirelerin güç çalışma şartlarına karşın her zaman hastalara karşı özverili, sabırlı ve hoşgörülü şekilde davranması gerektiği için çok zor bir meslek grubu olduğunu belirtti.
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Hemşirelik, özveri, sabır ve hoşgörü mesleği
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