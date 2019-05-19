Lösemili çocuklar iftarda buluştu

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Adana'daLösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Lösemili çocuklar ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. HiltonSA Oteli'nde gerçekleşen iftar yemeğine Adana ve Osmaniye ilinde çocukları lösemi ile mücadele eden aileler ve LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver katıldı. İftar yemeğinin ardından konuşma yapan LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, "Ramazanda burada olmak çok keyifli. LÖSEV olarak Türkiye genelinde yardımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah daha sık bir araya gelmek nasip olsun diyorum. Bildiğiniz gibi Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Biz de bu ay içerisinde tüm yıl sürdürdüğümüz yardımlaşma çalışmalarını biraz daha hız veriyoruz. Maddi borçları, tedavisi süren hastalarımızın banka hesaplarına yatırmaya devam ediyoruz. İhtiyacı olan tüm ailelere gıdasını, giysisini tüm yardımları iletmeye devam ediyoruz" dedi.