Mersin’in herkese ihtiyacı var

BUGÜN NELER OLDU

Ömrünü kırmızı-lacivert renklere adayan Mersin İdmanyurdu Onursal Menajeri Hacı Bayram Birinci, takımın geldiği son durum hakkında konuştu. Birinci,dedi.Mersin İdmanyurdu'na dair herkesin bir şeyler konuştuğunu ancak kimsenin tam anlamı ile sorunları iyi değerlendiremediğini dile getiren Birinci,ifadelerini kullandı. Bu konudaki tek mücadelesinin Mersin İdmanyurdu'nun ömür boyu yaşaması olduğuna vurgu yapan Hacı Bayram Birinci,diye konuştu.Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyin sistemli olacak.Para verenler 'veriyoruz da nereye gidiyor' diyor. Bu paralar nereye gitti? Bu takımdan 5 kuruş para yiyen bir daha asla iflah olmaz.""Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Evvela kendine ait sahası olan bir kulüp olmamız gerekmektedir. Bir gelirin olacak. Bu takım kimseye muhtaç olmamalı. Bizim Galatasaray'dan Fenerbahçe'den ne farkımız vardı? Onlar varken biz de vardık. Onlarla yarışıyorduk. Türkiye'nin en büyük futbolcuları bizde oynadı."