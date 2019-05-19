Mersin’in herkese ihtiyacı var

Ömrünü kırmızı-lacivert renklere adayan Mersin İdmanyurdu Onursal Menajeri Hacı Bayram Birinci, takımın geldiği son durum hakkında konuştu. Birinci, "Takımımız için el ele vermek mecburiyetindeyiz. Mersin İdmanyurdu'nun herkese ihtiyacı var. Bu takımın şehrimize neler getirdiğinin kimse farkında değil. Hafta sonu maç olacağı zaman insanlar birkaç gün önceden şehre geliyordu. Dolayısıyla herkes kazanıyordu. Gayemiz Mersin'i yaşatmaktır. Buradan kazanç sağlamaya çalışmak doğru olmaz. Parasız hiçbir şey olmaz. Takımın başına gelecek olanlar para yatırmak durumundadır"
dedi.
YENİ BİR KULÜP ALINABİLİR
Mersin İdmanyurdu'na dair herkesin bir şeyler konuştuğunu ancak kimsenin tam anlamı ile sorunları iyi değerlendiremediğini dile getiren Birinci, "Mersin İdmanyurdu'nun evvela bir tesisi olması lazım. Herkes gelip gidiyor ama takım ortada kalıyor. Bizim önce kulüp olmamız gerekmektedir. Biz kulüp değiliz ki. Biz futbol takımıyız. Ben yıllardır sporun içindeyim. Bizim zamanımızda şehrimizin adı İçel'di. Adana'nın kazası sanıyorlardı. Bu kent spor kentidir. Adını sporla duyurmuş bir kenttir. Mersin İdmanyurdu unutulacak bir kulüp değildir. Başta Valimiz olmak üzere, milletvekilleri, belediye başkanları, iş adamlarımız bir araya gelmeleri gerekiyor. Bu kulübün borcunun silinmesi için feshedilmesi gerekiyor. Ardından bir kulüp almak gerekiyor. Benim aklıma ilk MESKİ geliyor. Adı da MESKİ İdmanyurdu yapılabilir. Ben mezara kadar Mersin İdmanyurdu taraftarıyım. Adı değişse de rengi kırmızı-lacivert olacak. Kan ve çelik! Bizim gayemiz gençlerimizi sokaklardan kahvelerden nasıl kurtarabiliriz? Bunun derdindeyiz"
ifadelerini kullandı. Bu konudaki tek mücadelesinin Mersin İdmanyurdu'nun ömür boyu yaşaması olduğuna vurgu yapan Hacı Bayram Birinci, "50 sene de geçse bu takım unutulmaz. Avrupa'da ülkemizi temsil etmişiz. Türkiye Kupası almışız. Bu takım unutulur mu? Mersin'de hep 'ben' diyenler çıktı. Ben olmaz, biz olmalıyız. Cenaze tek elle kaldırılmaz. Kötü günde beraber olmalıyız. Evini nasıl düşünüyorsan bu takımı da aynı şekilde düşünmek zorundasın. Onlar hepimizin çocuklarıdır. Ben 70 senedir sporun içindeyim; kirada oturuyorum ama alnım açık. Bazen iş adamlarıyla oturuyorum. Bana 'hem para verelim hem de küfür mü yiyelim' diyorlar. Halbuki bu hepimizin, halkın takımıdır"
diye konuştu.
PARA YİYEN İFLAH OLMAZ
Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyin sistemli olacak. Defterine yazacaksın. Aldıklarını da verdiklerini de ispat edeceksin.
Para verenler 'veriyoruz da nereye gidiyor' diyor. Bu paralar nereye gitti? Bu takımdan 5 kuruş para yiyen bir daha asla iflah olmaz."
BİZİM BÜYÜKLERDEN NE EKSİĞİMİZ VARDI?
"Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Evvela kendine ait sahası olan bir kulüp olmamız gerekmektedir. Bir gelirin olacak. Bu takım kimseye muhtaç olmamalı. Bizim Galatasaray'dan Fenerbahçe'den ne farkımız vardı? Onlar varken biz de vardık. Onlarla yarışıyorduk. Türkiye'nin en büyük futbolcuları bizde oynadı."