Öğrencilerden yaşlılara ve çocuklara saç bakımı

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Hatay'da, Kız Meslek Lisesi öğrencileri "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında kimsesizler, yaşlılar ve öğrencilerin saç bakımlarını gerçekleştirdi. Samandağ ilçesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri, kimsesizler, yaşlılar ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ilçeye bağlı Gözene Mahallesi'ne giderek yaşlılara ve öğrencilere ücretsiz saç bakımı yaptı.Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Alan Şefi Meryem Gezgin, yapılan saç bakımlarının yanı sıra yaşlılara ve öğrencilere genel hijyen kurallarını da anlattıklarını ifade ederek, "Yaptığımız etkinlikle birlikte öğrencilerimizin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, birlik beraberliğin, kardeşliğin ve merhamet duygularının pekiştirilmesi ve güçlendirilmesi önemli eğitim oldu. Bu tarz etkinliklerin arttırılması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.Öğrencilerden Nazlıcan Toplar ise, "Gezdiğimiz okullardaki öğrencilerle ilgilendik onlara bölümümüzü sevdirmeye çalıştık. Daha sonra yaşlı vatandaşlarımızla ilgilendik. Onlara saç örgülerini öğrettik. Saç kesimi nasıl olur, saç yapımı nasıl olur, yaşlı bireylerimize bunları gösterdik. Onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Köylerde kuaföre gitme imkanı bulamayan yaşlıların ve çocukların ihtiyaçlarını karşıladık. Onları mutlu ettik" dedi.