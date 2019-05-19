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Palut: Süper lig hedefiyle play-off’lara hazırlanacağız

Balıkesir’i yenip sezonu 3’üncü kapatan Hatayspor’da hedef Süper Lig...

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Palut: Süper lig hedefiyle play-off’lara hazırlanacağız
Bordo-beyazlılar önceki gün Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup ederek sezonu üçüncü kapatmayı başardı. Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligi iyi tamamlamak için mücadele ettiklerini söylerken Süper Lig hedefiyle Play-Off'lara hazırlanacaklarını belirtti. Palut, "Normal sezonun son maçıydı. Play- Off'la alakalı yerimiz de belli olmuştu. Buraya ligi iyi bitirmek için geldik. Büyük bir rotasyonla oynadık. Balıkesirspor da aynı şekilde rotasyonlu bir kadro ile mücadele etti. Keyifli bir mücadele oldu. Genç oyunculara güzel bir tecrübe oldu. Kazanmak her zaman güzel. Çarşamba günü Play-Off maçımız var. Süper Lig hedefimizi ilk ikiden zorladık olmadı. Şimdi de Play-Off'da bu mücadeleyi vereceğiz" dedi.
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Palut: Süper lig hedefiyle play-off’lara hazırlanacağız
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