Ramazanın vazgeçilmez tadı

BUGÜN NELER OLDU

Türkmutfağının geleneksel lezzetlerinden olan tahin helvası, ramazanın vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Susamın öğütülmesiyle elde edilen tahin, salatadan böreğe birçok şekilde Çukurova yöresinde yaygın kullanılıyor. Tahinin bu kullanımına paralel olarak şeker ile karışımıyla elde edilen helvası, ramazan sofralarını süslüyor. Tahin helvasının kalitesini belirleyen en önemli özellik, içindeki şeker iplikçiklerinin mümkün olduğu kadar uzun olması. "Kıvam" olarak adlandırılan bu özellik, şekerin kaynama derecesinden tahin ile karıştırılma miktar ve şekline kadar gösterilen büyük bir özenle sağlanıyor. Büyük kazanlarda, içine çöven otu suyu eklenerek kaynatılan şeker, ısıtılmış tahinin üzerine dökülüyor. Helva ustası, büyük bir kürekle yaklaşık yarım saat karıştırma yönünü değiştirmeden, tahin ile şekeri birbirine yediriyor. Karıştırma işlemi bittikten sonra bu kez de yoğurma işlemi başlıyor. Helva ustası oluşan iplikçikleri yine kırmadan helva karışımını elle özenle yoğuruyor. Yoğurma işleminden sonra bir süre soğumaya bırakılan helvalar paketlenip satışa hazır hale geliyor. Tahin helvası, talebe göre sade, kakaolu, Antep fıstıklı olarak hazırlanıyor.