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Suriyeli çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Suriyeli çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 gün önce serinlemek için girdiği Berdan nehrinde kaybolan Suriyeli çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Berdan nehrinde kaybolan Suriyeli çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 gün önce serinlemek için girdiği Berdan nehrinde kaybolan Suriyeli çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Egemen Mahallesi'nde 14 Mayıs tarihinde serinlemek için girdiği Berdan nehrinde kaybolan Mahmut Elşeyh'in (16) bulunması için başlatılan çalışmalar, 3 gündür aralıksız sürüyor. Nehirdeki arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı dalış timinin yanı sıra, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı bildirilirken, vatandaşların da destek verdiği ifade edildi.
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Suriyeli çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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