Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan iftar

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inTarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tüm Adliye personeline, Hakimlere ve Cumhuriyet Savcıları ile ailelerine adliye yemekhanesinde geleneksel "Birlik Beraberlik" iftar yemeği düzenledi. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Tarsus adliyesinin 60'a yakın Hakim-Savcı ve 250 personeli ile büyük bir aile olduklarını ifade etti. Başsavcı Kılıç, rahmet ve mağfiret ayı olan bu günde bu birlikteliği önemsediklerini belirterek fedakarca çalışmalarından dolayı tüm Hakimlere, Cumhuriyet Savcılarına ve adliye personeline teşekkür etti. Kur-an tilavetinin ardından hep birlikte iftar açıldı