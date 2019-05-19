Trafikte huzur denetimi

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Gaziantep'tetrafiği tehlikeye atan veya aşırı ses ve gürültü çıkaran 129 araç trafikten men edildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Merkezinde vatandaşların huzur ve sükûnetini bozarak trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlar üzerinde trafik ekiplerince Üniversite Bulvarı ve Adnan İnanıcı Caddesi üzerinde denetim yapıldı. Denetimlerde aşırı ses ve gürültü çıkaran araçlardan 82 otomobil, 47 motosiklet olmak üzere toplam 129 araç trafikten men edilerek otoparklara çekildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ses ve gürültü çıkaran, vatandaşların sükûnetini ve huzurunu bozan bu tür araç ve sürücüler ile ilgili denetimlerin artarak süreceği bildirildi.