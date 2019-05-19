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Uyuşturucu satan 4 kişiye ev hapsi

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Uyuşturucu satan 4 kişiye ev hapsi
Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 4 kişiye ev hapsi tedbiri uygulandı. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Caner A. (36) Haluk K. (33) Barış Y. (25) ve Zeki Can Ü.'nün (25) Namık Kemal Mahallesinde uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, yaptıkları aramalarda 196 gram metamfetamin ve 7 gram esrar ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Uyuşturucu satan 4 kişiye ev hapsi
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