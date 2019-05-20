14 yaşında 33 madalya

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aziantep'te yaşayan 14 yaşındaki atlet Buse Mayda, son 3 yıldır katıldığı yarışmalarda 4'ü Türkiye Şampiyonluğu olmak üzere 33 madalya kazandı.Şehit İsa Karakaş İlköğretim Okulu 6. sınıfta beden eğitimi öğretmeni tarafından atletizmdeki yeteneği keşfedilen Buse, 3 yılda 35 yarışmaya katıldı.Yarışmaların büyük bir kısmından madalya ile dönen Buse,Katıldığı yarışmaların 33'ünden madalya kazanan Buse'nin 4 Türkiye Şampiyonluğu da bulunuyor. Buse, madalyalardan 23'ü altın olan genç atletin tek hedefi ise Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek.BUSE Mayda, "6. sınıftayken beden öğretmenim Mehmet Sümbül beni bahçede koşarken görmüş ve yeteneğimi fark etmiş. Daha sonra şu anki antrenörüm Meral Şahin hocaya yönlendirdi. İlerlemeye başladım. Hedefim Türkiye adına koşup Balkan'daki, Avrupa'daki ve dünyadaki yarışmalarda Türkiye'ye altın madalya getirmek" dedi.Buse'nin antrenörü Meral Şahin, "3 yıl önce tanıştık. İlk gördüğümde farklı bir durumu olduğunu fark ettim. Şu an İstanbul'daki yarışlarda 800 metrede 2 dakika 16 saniye koştu. Türkiye rekoru 2 dakika 10 saniye bu seneyi saymazsak rekoru kırmak için 3 yılımız var" dedi.