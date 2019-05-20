14 yaşında 33 madalya

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aziantep'te yaşayan 14 yaşındaki atlet Buse Mayda, son 3 yıldır katıldığı yarışmalarda 4'ü Türkiye Şampiyonluğu olmak üzere 33 madalya kazandı. 23 altın madalyası bulunan Buse'nin hedefi dünya şampiyonasında altın kazanmak...
Şehit İsa Karakaş İlköğretim Okulu 6. sınıfta beden eğitimi öğretmeni tarafından atletizmdeki yeteneği keşfedilen Buse, 3 yılda 35 yarışmaya katıldı.
MADALYALARDAN 23'Ü ALTIN
Yarışmaların büyük bir kısmından madalya ile dönen Buse, koştuğu 800- 1500 metre yarışmalarında başarılı sonuçlar elde etti.
Katıldığı yarışmaların 33'ünden madalya kazanan Buse'nin 4 Türkiye Şampiyonluğu da bulunuyor. Buse, madalyalardan 23'ü altın olan genç atletin tek hedefi ise Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek. Uluslararası yarışmalarda da altın madalya kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor.
BAHÇEDE KOŞUYORDUM!
BUSE Mayda, "6. sınıftayken beden öğretmenim Mehmet Sümbül beni bahçede koşarken görmüş ve yeteneğimi fark etmiş. Daha sonra şu anki antrenörüm Meral Şahin hocaya yönlendirdi. İlerlemeye başladım. Hedefim Türkiye adına koşup Balkan'daki, Avrupa'daki ve dünyadaki yarışmalarda Türkiye'ye altın madalya getirmek" dedi.
"REKORA 3 YIL VAR"
Buse'nin antrenörü Meral Şahin, "3 yıl önce tanıştık. İlk gördüğümde farklı bir durumu olduğunu fark ettim. Şu an İstanbul'daki yarışlarda 800 metrede 2 dakika 16 saniye koştu. Türkiye rekoru 2 dakika 10 saniye bu seneyi saymazsak rekoru kırmak için 3 yılımız var" dedi.