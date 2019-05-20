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Adliye çalışanlarının 25’inci yıl gururu

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Adliye çalışanlarının 25’inci yıl gururu
ADANA Adliyesi'nde 25 yılını dolduran ve emekliye ayrılan yargı çalışanlarına, düzenlenen törenle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından imzalanan tebrik belgeleri verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Bugüne kadar yaptığınız çalışmalardan dolayı, devlete ve millete hakkınızı helal edin. Çünkü sizlerin hakkı ödenmez" dedi. Adliye konferans salonunda Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği törende, meslekte 25 yılını dolduran toplam 89 yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir ve memur ile emekliye ayrılan 10 yargı çalışanı büyük gurur yaşadı. Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzaladığı tebrik belgeleri verildi.
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Adliye çalışanlarının 25’inci yıl gururu
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