Altıparmak: En şanslı takımı biziz

BUGÜN NELER OLDU

GAZIŞEHIR Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, birinci hedefleri olan play-off'a kaldıklarını belirtti. Altıparmak, "Şimdi Play-Off'taki Osmanlıspor maçına odaklanacağız. Ligdeki maçlarla Play-Off maçları farklı oluyor. Hem oyuncularımızın deneyimi hem de Play- Off deneyimlerimizden dolayı burada en şanslı takımı biziz. Tabi bunu hem skor hem de oyun ve mücadele ile kendi lehimize çevireceğiz inşallah" dedi. Tek hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunun altını çizen Altıparmak, "Şampiyon olmak için de şu anda Osmanlıspor engeli var. İnşallah hem içeride hem de dışarıda oynayacağımız maçlardan sonra finale kalacağız. Finalde İstanbul'da buluşacağız. Futbolcularıma güveniyorum" diye konuştu.